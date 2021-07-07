У курортній Кирилівці працівника атракціону на пляжі вбило струмом

У курортному селищі Кирилівка Запорізької області працівника атракціону вдарило електрострумом. Чоловік помер на місці.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на пресслужбу Нацполіції Запорізької області.

Нещасний випадок стався учора, 6 липня у Кирилівці на атракціоні "Гірка". Під час обслуговування цього комплексу працівника вразило електричним струмом. Медики "швидкої" надавали медичну допомогу постраждалому, але він помер на місці події.

Правоохоронці встановили, що 22-річний хлопець з Кривого Рогу неофіційно працював та обслуговував надувний комплекс "Гірка".

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 статті 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування, під час якого правоохоронці будуть з'ясовувати, кому належить встановлений на узбережжі моря розважальний комплекс.