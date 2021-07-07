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У Харкові затримали жінку, яка інсценувала своє викрадення заради викупу

Її затримали разом із спільником-киянином на Львівщині.

Поліцейські Харкова затримали жінку, яка разом з мешканцем Києва спланувала та інсценувала своє викрадення заради викупу.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

27 червня до чергової частини поліції із заявою про зникнення 22-річної жінки звернулася її подруга. Вона розповіла, що приятелька перестала відповідати на телефонні дзвінки та відсутня за місцем свого мешкання.

28 червня слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу з позначкою "зникнення особи безвісти". А 1 липня слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу.

Фото: hk.npu.gov.ua

Під час проведення слідчих дій правоохоронцями перевірялися всі можливі версії. Одна з них - інсценування викрадення для отримання грошей. Ця версія в подальшому стала основною, оскільки хлопцю викраденної дівчини почали надходити повідомлення з вимогою переказати кошти. У якості викупу правопорушники вимагали криптовалюту.

Пізніше поліцейські встановили місцезнаходження "розшукуваної" та її 29-річного спільника - вони переховувалися на Львівщині. 2 липня поліцейські затримали їх в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Фото: hk.npu.gov.ua/

Наразі їм повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

3 липня підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 3 мільйони гривень. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше поліція за допомогою інсценування запобігла вбивству сербського бізнесмена.

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