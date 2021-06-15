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Поліція за допомогою інсценування запобігла вбивству сербського бізнесмена

Замовниками вважають його дружину і шуряка.

Поліція за допомогою інсценування запобігла вбивству сербського бізнесмена
Фото: Національна поліція

Національна поліція за допомогою інсценування запобігла вбивству сербського бізнесмена.

Про це повідомляється на сайтах поліції та Офісу генерального прокурора.

Підприємець має бізнес в Україні і кілька разів на рік приїжджає сюди, щоб перевірити, як ідуть справи.

У грудні 2020 року поліцейським стало відомо, що йому загрожує вбивство на території України. Він збирався розлучитися з дружиною і позбавити її фінансів, тому вона разом зі своїм братом нібито вирішила викрасти його, змусити підписати документи про передачу власності на майно загальною вартістю 6 млн євро, а потім вбити.

Організатором злочину мав стати громадянин України, який проживає за кордоном. Йому було обіцяно квартиру в Москві вартістю 2 млн доларів.

Саме він підшуковував виконавців для викрадення бізнесмена.

На цьому етапі почалася поліцейська спецоперація. 7 червня поліція інсценувала викрадення чоловіка, інформація про це була "злита" в соціальні мережі, звідки розійшлася у ЗМІ. Повідомлялося, що викрадено власника Delta Sport Group (спортивне екіпірування) Милована Рогановича.

 11 червня затримала в Закарпатській області організатора, після того як він заплатив 10 тисяч доларів за виконання першої частини плану.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (закінчений замах на організацію викрадення людини) і ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 3, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на організацію умисного вбивства).

12 червня підозрюваного арештували.

Готується запит в Сербію для притягнення до кримінальної відповідальності інших замовників злочину.

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