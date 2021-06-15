Кулеба закликав НАТО надати Україні ПДЧ у 2022 році

"Коли нам кажуть «давайте ще більше реформ», то у мене одне запитання: скільки ще?"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розраховує, що НАТО надасть Україні План дій щодо членства вже у 2022 році.

Про це він написав у фейсбуці, коментуючи підсумки саміту в Брюселі.

"Якщо не знати контексту, то вчорашня декларація саміту НАТО в частині України виглядає як нічого особливого - союзники просто підтвердили відданість своєму ж рішенню 2008 року. Однак оцінка декларації змінюється з нічого особливого на дещо особливе, якщо врахувати три елементи контексту", - заявив Кулеба.

По-перше, за його словами, ще за пару днів до саміту згадки про ПДЧ для України не було в тексті декларації.

"Ми її буквально вигризли в останній момент", - заявив Кулеба.

По-друге, в деклараціях попередніх самітів НАТО у 2014, 2016 та 2018 члени альянсу не згадували про ПДЧ для України.

І по-третє, Кулеба вважає, що вчорашня декларація - це "план дій нового НАТО, в якому США помирилися з рештою союзників".

"Тож якщо врахувати контекст, це дуже добра для нас декларація. Але я завжди чесно говорю партнерам, що за добрими деклараціями мають йти добрі дії. І найкраща така дія - надання Україні ПДЧ у 2022 році. Для отримання ПДЧ Україна вже зробила достатньо реформ. Коли нам кажуть «давайте ще більше реформ», то у мене одне запитання: скільки ще?", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що окремі держави-члени НАТО використовують реформи в Україні як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію.

Нагадаємо, Україна хотіла отримати ПДЧ ще 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті, але це рішення заблокували Німеччина і Франція. З 2017 року Україна знову почала говорити про отримання Плану дій щодо членства в НАТО, а навесні 2018 року тодішні президент Петро Порошенко назвав цей план наступною ціллю країни.

7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО.