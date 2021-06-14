В НАТО заявили, що Україна отримає членство через ПДЧ

Лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу, у якому вперше за останні роки щодо України вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії.

Копія документа представлена журналістам, повідомляє "Європейська правда".

"Ми підтримуємо рішення, прийняте на Бухарестському саміті, що Україна буде членом альянсу з Планом дій щодо членства, як невід'ємною частиною процесу. Ми підтверджуємо всі елементи цього рішення, а також подальші рішення, включно з тим, що кожен партнер буде оцінюватися по достоїнству. Ми твердо підтримуємо право України визначати своє майбутнє і свій зовнішньополітичний курс без втручання ззовні", - йдеться у документі.

Зазначається, що щорічні національні програми в рамках Комісії НАТО-Україна залишається механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, пов'язані з її прагненням до членства в Альянсі.

"Україна повинна повністю використовувати всі інструменти, доступні в рамках Комісії Україна-НАТО, щоб досягти своєї мети щодо впровадження принципів і стандартів НАТО", - йдеться в декларації.

Нагадаємо, Україну в якості гостя на брюссельський саміт не запросили. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що розчарований тим, що НАТО не знайшло формату для участі України в заході. Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау також переконаний, що рішення не запрошувати президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО було помилкою.

Україна очікує на надання плану дій щодо членства в НАТО. Це програма дій для країн-кандидатів у члени організації. У 2008 році Україна надіслала до Брюсселя лист з проханням включити її в програму ПДЧ, але через два роки Віктор Янукович ліквідував комісію з підготовки країни до членства в Альянсі.

Особливо гостро питання отримання ПДЧ знову постало на тлі того, як Росія стягувала свої війська у Крим та до українських кордонів. США і раніше заявляли про підтримку України з ПДЧ, однак нагадували, що рішення мають ухвалювати не вони, а блок в цілому.

У травні віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що рішення про надання Україні Плану дій щодо членства не буде ухвалюватися під час саміту НАТО в червні цього року.

Заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане повідомив, що у НАТО поки що немає консенсусу для надання плану дій про членство для України. Водночас Джоане сказав, що на саміті в підсумковій заяві підтвердять, що Україна та Грузія мають перспективу членства в НАТО, а політика відкритих дверей є незмінною. Він закликав Україну "тримати курс і проводити реформи".