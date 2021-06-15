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Ізраїль розгорнув "Залізний купол" по всій країні через ймовірність нового конфлікту в секторі Гази

ХАМАС пригрозив насиллям у разі проведення ходи євреїв-ультранаціоналістів через Старе місто в Єрусалимі.

Ізраїль розгорнув "Залізний купол" по всій країні через ймовірність нового конфлікту в секторі Гази
Фото: EPA/UPG

Збройні сили Ізраїлю підготувалися до відновлення боїв у секторі Гази та спалаху сутичок на Західному березі 15 червня на тлі погроз палестинського угруповання ХАМАС насильством, якщо єврейські ультранаціоналісти продовжать ходу з прапорами Старим містом у Єрусалимі.

Армія оборони Ізраїлю по всій країні розгорнула систему протиракетної оборони "Залізний купол". Про це пише видання The Times of Israel.

"Ситуація в палестинському середовищі нестабільна, і ми готові до нового спалаху бойових дій", - заявив начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Авів Кохаві.

Армія також відправила підкріплення на Західний берег. Крім цього, до стану підвищеної готовності приведено загони поліції.

Ізраїльські аналітики заявили, що навряд чи ХАМАС вирішить знову почати обстріли ракетами після руйнувань, що відбулися в секторі Гази після нещодавнього 11-денного конфлікту, але цілком ймовірно, що угруповання запустить повітряні кулі з підпалами та вибуховими пристроями.

Нагадаємо, У День Єрусалима, який випав в цьому році на 10 травня, хода з прапорами була перервана ракетними обстрілами з Гази. Захід було перенесено на 15 червня.

Палестинці вимагали скасувати парад на честь цього ізраїльського свята. Крім цивільних сутичок, відбулися і військові. 

ХАМАС обстрілював із сектора Гази різні райони Ізраїлю, країна відповідала авіаударами та ракетами. За 11 днів протистояння загинуло понад 200 людей в Газі та 12 у Ізраїлі. Зрештою, мирної домовленості вдалося досягти за посередництва Єгипту, США та кількох інших країн.

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