​Голова МЗС Німеччини визнав агресивні дії Росії, але закликав "підтримувати з нею діалог"

"Це є частиною зовнішньої політики і політики безпеки".

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав підтримувати діалог з Росією, бо це є частиною зовнішньої політики та політики безпеки.

Про це він заявив після саміту НАТО в інтерв'ю виданню Saarbrücker Zeitung, передає Deutsche Welle.

При цьому Маас нагадав, що Альянс зазначив, що агресивні дії Москви - загрозливі для євроатлантичної безпеки, і висловив стурбованість ситуацією на кордонах Росії та України.

"У цьому відношенні залишаються важливими ключові завдання НАТО як оборонного альянсу. Ми в боргу перед нашими європейськими союзниками і партнерами", - зазначив Маас.

Він також повідомив, що Німеччина підтримує прийняті домовленості і націлена на міцність альянсу в подальшому. Говорячи про вимогу США до інших учасників Альянсу виділяти на оборону не менше 2% свого ВВП, Маас зазначив, що з 2014 року "ФРН збільшила свої оборонні витрати приблизно на 50%".

Нагадаємо, США домагаються, щоб партнери по НАТО якомога швидше почали виділяти на оборону не менше 2% свого ВВП. Торік лише десять держав альянсу досягли цієї мети - Словаччина, Греція, Великобританія, Румунія, Польща, Франція, Норвегія, Естонія, Латвія і Литва. Німеччина як і раніше далека від виконання вимог США: в 2020 році вона виділила на оборону 51,6 млрд євро - 1,56 % її ВВП.

Станом на квітень 2021 року, повідомлялося, що країни НАТО збільшили витрати на оборону, незважаючи на пандемію коронавірусу.