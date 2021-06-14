Маркарова назвала "Північний потік-2" одним із видів зброї Росії

Російський проєкт не спрямований на диверсифікацію газопостачання, натомість він створює нові виклики у сфері безпеки.

Посол України в США Оксана Маркарова вважає, що трубопровід “Північний потік-2” для Росії є одним із видів зброї, яку Кремль застосовує не лише проти України, а й проти всього Європейського регіону.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

“Nord Stream 2 – це не тільки проблема енергетична, про яку ми всі знаємо і погоджуємося, це також не питання постачання газу в Україну або Європу, це – один із видів зброї, яку використовує Росія не лише проти України, а й проти всього регіону”, - заявила Маркарова під час онлайн-конференції “Боротьба України за демократію в Чорноморському регіоні”, організованої центром Stanford.

Вона підкреслила, що російський проєкт не спрямований на диверсифікацію газопостачання, натомість він створює нові виклики у сфері безпеки.

Маркарова зауважила, що Україна й надалі звертатиме міжнародну увагу на виклики у зв’язку з запуском “Північного потоку-2” й тісно співпрацюватиме із союзниками та партнерами, аби зупинити цей проєкт.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко відзвітував про свій візит до США. Пріоритетним завданням, за його словами, нині є задіяння всіх важелів і можливостей, аби не допустити запуску газогону.

Вітренко заявив, що план полягає в тому, щоб разом з виконавчою владою США зупинити "Північний потік-2".