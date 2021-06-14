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​Протасевич попросив не поширювати інформацію, що його б’ють, бо це важко сприймати його батькам

Він також заявив, що "усвідомив, якої шкоди завдав не лише державі, а й країні Білорусь".

​Протасевич попросив не поширювати інформацію, що його б’ють, бо це важко сприймати його батькам
Роман Протасевич
Фото: Скріншот відео

Співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, який зараз перебуває у СІЗО Мінська, знову заявив, що не має жодних проблем зі здоров’ям і запевняє, що ставлення силовиків до нього "максимально коректне".

Про це він заявив на брифінгу в Міністерстві закордонних справ Білорусі.

"Стосовно цього жарту (що його у в’язниці бив особисто Олександр Лукашенко, - ред.) навіть коментувати нічого не буду. Це просто смішно. По-друге, стосовно слідів на руках, я думаю, кожен із вас може підійти і подивитися – це сліди від стяжок, які на мене одягли під час затримання, оскільки затримання було настільки несподіваним, що у них не було при собі наручників", - сказав Протасевич.

Протасевич також попросив не поширювати інформацію про те, що його б’ють, бо ці новини "важко сприймати його батькам". Він наголосив, що усі інтерв'ю він дає добровільно, оскільки "усвідомив, якої шкоди завдав не лише державі, а й країні Білорусь".

Протасевич також додав, що готовий зробити все, щоб виправити ситуацію.

"Я допомагаю слідству і своїй країні, і буду допомагати далі", - сказав він. Протасевич також додав, що "найбільше він боїться померти, не зробивши нічого для людей".

Нагадаємо, сьогодні МЗС Білорусі несподіванно вивело на брифінг щодо інциденту з рейсом Ryanair Протасевича. У пресконференції взяли участь Департамент авіації Міністерства транспорту, Слідчого комітету, Міноборони, представники прикордонного комітету та "інші релевантні спікери". Під час пресконференції силовики заявили, що перехоплення літака Ryanair і примусової посадки у Мінську не було в травні не було. Пізніше слово дали Протасевичу, і він почав переконувати, що "почуває себе прекрасно".

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