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Російський олігарх Дерипаска програв суд у США про скасування санкцій

Вашингтон запровадив обмеження стосовно бізнесмена з "Кремлівської доповіді" навесні 2018 року.

Російський олігарх Дерипаска програв суд у США про скасування санкцій
Фото: suchkov.net

Cуд округу Колумбія, США, в неділю, 13 червня, відмовився задовольнити позов російського бізнесмена Олега Дерипаски з вимогою скасувати запроваджені стосовно нього санкції міністерства фінансів США.

Адвокати Дерипаски стверджували, що їх підзахисний був "довільно" внесений до списку санкцій, а його права на належний розгляд справи були порушені. Проте суд не погодився з цими доводами, передає DW.

Влада США 6 квітня 2018 року запровадила обмежувальні заходи проти 24 російських бізнесменів і чиновників, включених у так звану "Кремлівську доповідь", зокрема Олега Дерипаски, а також щодо 14 російських компаній. Заходи передбачають заборону для американських банків на операції з фізичними та юридичними особами, що потрапили під санкції.

У січні 2019 року Мінфін США зняв санкції щодо підконтрольних Дерипасці компаній En+, "Русал" і "Євросибенерго" після того, як бізнесмен істотно знизив свою частку в них. Сам Дерипаска залишився в списку санкцій, а його активи - заблокованими.

У березні того ж року російський підприємець подав до суду на американське міністерство фінансів.

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