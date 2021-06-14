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Китай засудив підсумкове комюніке країн G7

КНР вважає, що на неї "вчинили наклеп". 

Китай засудив підсумкове комюніке країн G7
Фото: EPA/UPG

Китай висловив осуд спільній заяві лідерів країн "Групи семи", в якій Пекіну закидають втручання у внутршні справи країни. КНР вважає, що G7 вчинила наклеп, і закликала припинити це, пише Reuters.

Лідери "Групи семи" закликали Китай дотримуватися прав людини, особливо в мусульманському регіоні Синьцзян, і наголосили на автономії Гонконгу. 

Посольство Китаю в Лондоні на це відповіло, що категорично незадоволено і рішуче проти згадок Синьцзяна, Гонконга і Тайваня. Посольство також заявило про "зловмисні наміри деяких країн, таких як Сполучені Штати". 

Дипломати також зазначили, що міжнародна спільнота потребує єдності та співпраці всіх країн, а не політики, що "сіє розбрат". 

"Не можна втручатися у внутрішні справи Китаю, не можна чинити наклеп на репутацію Китаю і не можна порушувати інтереси Китаю. Ми будемо рішуче захищати наш національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку і ручше боротися з усіма видами несправедливості та посягань, нав'язуваних Китаю", - йдеться у заяві. 

Питання переважно мусульманського регіону Синьцзян не вперше постає в обговореннях міжнародної спільноти. КНР, як відомо, відселяє уйгурське населення в так звані табори перевиховання. Правозахисники заявляли, що Коран в будинку є достатньою підставою для того, щоб запроторити уйгурця до табору на кілька місяців, а то й років.

Нагадаємо, що вчора завершися саміт країн. У підсумковому комюніке зазначено, що лідери держав "Великої сімки" вимагають, аби Росія вивела війська та техніку, розміщені на східному кордоні України і у Криму.

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