Лідери G7 у підсумковій заяві закликали Росію вивести війська з Донбасу та Криму

Росію закликали знизити напруженість і діяти відповідно до її міжнародних зобов'язань.

Лідери держав "Великої сімки" вимагають, аби Росія вивела війська та техніку, розміщені на східному кордоні України і у Криму.

Про це йдеться у підсумковому комюніке триденного саміту, що завершився 13 червня у Великобританії, пише Європейська правда.

G7 закликала Росію знизити напруженість і діяти відповідно до її міжнародних зобов'язань.

"Ми залишаємось твердо переконані, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Ми підтверджуємо нашу підтримку "нормандського процесу" для забезпечення виконання Мінських угод, і закликаємо Росію і підтримувані нею збройні формування до конструктивної взаємодії і підтвердження прихильності перемир'я", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, "Велика сімка" раніше підтвердила свою підтримку територіальної цілісності України.

На початку червня Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виключив можливість відновлення переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Президент Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів із врегулювання ситуації в Україні та довкола неї. До нового формату мають увійти питання не лише врегулювання ситуації на Донбасі, а й повернення тимчасово окупованого Криму під контроль України та будівництво газопроводу "Північний потік-2".

За словами президента України, такий формат можна було б об'єднати з "нормандським".