Під час одного з мітингів французьких лівих, було обсипано мукою лідера "Лівої партії" Жан-Люка Меланшона. Інцидент стався у Парижі.

Про це з посиланням на Le Figaro повідомляє "Європейська правда".

Мітинги 12 червня проводилися у кількох містах Франції. Прихильники лівих поглядів протестували проти "ультраправих ідей", а точніше - проти "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.

"Союз з крайніми правими більше не є табу, расистські та сексистські висловлювання і дії множаться, нападки на волі і соціальні права ростуть", - заявили організатори акції.

Jean-Luc Mélenchon (ainsi que les journalistes sur place) viennent d'être enfarinés par une personne non identifiée à la #MarcheDesLibertés. Réaction de #Mélenchon : "Je suis vivant tout va bien ce n'est que de la farine". #12juin pic.twitter.com/TnQNh1uiyn — BLAST (@blast_france) June 12, 2021

Нагадаємо, 9 червня під час візиту президента Франції у департамент Дром на південному сході країни чоловік дав ляпаса Еммануелю Макрону. Наступного дня 28-річного нападника засудили до 18 місяців в'язниці, чотири з яких він проведе за ґратами.