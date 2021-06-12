В Росії заарештували колишнього директора департаменту закупівель МВС часів Захарченка
В Росії заарештували колишнього директора департаменту закупівель МВС часів Захарченка
Шотландська збірна не стане на коліно перед матчами Євро-2020
Шотландська збірна не стане на коліно перед матчами Євро-2020
Вакарчук повідомив про розлучення з дружиною
Вакарчук повідомив про розлучення з дружиною
Павелко повідомив про "переможний компроміс" у переговорах з УЕФА щодо форми збірної України
Павелко повідомив про "переможний компроміс" у переговорах з УЕФА щодо форми збірної України
Киянин намагався виростити полуницю і обвалив балкон
Киянин намагався виростити полуницю і обвалив балкон
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
У потязі Рахів-Київ пасажир впав з верхньої полиці і через кілька годин помер (оновлено)
У потязі Рахів-Київ пасажир впав з верхньої полиці і через кілька годин помер (оновлено)
Михайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
LikeМихайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
ГоловнаСвіт

У Франції політика обсипали борошном на мітингу проти Ле Пен

Інцидент стався у Парижі.

У Франції політика обсипали борошном на мітингу проти Ле Пен
Жан-Люк Меланшон
Фото: lejdd.fr

Під час одного з мітингів французьких лівих, було обсипано мукою лідера "Лівої партії" Жан-Люка Меланшона. Інцидент стався у Парижі.

Про це з посиланням на Le Figaro повідомляє "Європейська правда".

Мітинги 12 червня проводилися у кількох містах Франції. Прихильники лівих поглядів протестували проти "ультраправих ідей", а точніше - проти "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.

"Союз з крайніми правими більше не є табу, расистські та сексистські висловлювання і дії множаться, нападки на волі і соціальні права ростуть", - заявили організатори акції.

Нагадаємо, 9 червня під час візиту президента Франції  у департамент Дром на південному сході країни чоловік дав ляпаса Еммануелю Макрону. Наступного дня 28-річного нападника засудили до 18 місяців в'язниці, чотири з яких він проведе за ґратами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також