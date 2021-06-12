Керівник справами Лукашенка пішов у відставку

Віктор Шейман працював з ним з 1994 року.

Олександр Лукашенко прийняв відставку свого керівника справами Віктора Шеймана, який працював з ним з 1994 року.

Про це повідомило Радіо Свобода.

Протягом 26 років Шейман був, зокрема, секретарем Ради безпеки, генеральним прокурором, керівником адміністрації президента Білорусі.

Опозиція і правозахисники пов’язують Шеймана зі зникненням опозиційних політиків в 1999-2000 роках.

“Ти багато разів писав рапорт про відхід у відставку. Я не погоджувався з цим. Але я розумію, що колись час приходить, тобі вистачило в житті. Я щиро вдячний тобі за все, що зроблено”, – заявив Лукашенко, приймаючи відставку.

Він попросив Шеймана “не йти далеко”: “Бачиш, яка ситуація навколо Білорусі. Не дай Бог нам із тобою ще взяти автомат в руки”.

Білоруська опозиція і міжнародні правозахисні організації стверджують, що Віктор Шейман колись був серед організаторів так званих ескадронів смерті, яким приписують вбивства лідерів організованої злочинності (це визнав Лукашенко, заявивши, що Шейман “бігав із пістолетом і відстрілював бандитів”), а також керівників білоруської опозиції Юрія Захаренка, Віктора Гончара, бізнесмена Анатолія Красовського і оператора російського телеканалу ОРТ Дмитра Завадського.

У квітні 2006 року Віктору Шейману заборонили в’їзд у США і Євросоюз за підозрою в участі у фальсифікаціях президентських виборів.

У жовтні 2008 року міністри закордонних справ ЄС призупинили дію заборони на в’їзд Олександра Лукашенка і деяких його соратників на шість місяців. Однак санкції проти Шеймана залишилися в силі. Він досі перебуває в списку санкцій, і ці санкції ніколи не розморожувалися.

Нагадаємо, Європейський Союз має намір запропонувати санкції щодо 71 організації та людини у межах нового раунду обмежувальних заходів проти режиму в Білорусі.