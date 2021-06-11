Михайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
LikeМихайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
УЄФА офіційно пояснив, чому слід прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава"
УЄФА офіційно пояснив, чому слід прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава"
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
ГоловнаСвіт

Україна та Канада запустять підприємство з виробництва патронів

1 червня "Укроборонпром" і ДАХК "АРТЕМ" підписали з угоду щодо співпраці.

Україна та Канада запустять підприємство з виробництва патронів
Схрон с патронами
Фото: npu.gov.ua

"Укроборонпром", держкомпанія "Артем" разом із Waterbury Farrel (Канада) та GL Munitions INC запустять підприємство з виробництва боєприпасів для стрілецької зброї.

Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

У Waterbury Farrel зазначили, що пишаються співпрацею з Канадською комерційною корпорацією уряду Канади, з якою "Укроборонпром" підписав відповідний меморандум.

Компанія заснована у 1851 році та є підрозділом Magnum Integrated Technologies Inc. Наразі Waterbury Farrel бере участь одразу в декількох великих міжнародних проєктах у оборонній галузі, додали в Укроборонпромі. Ще 1 червня "Укроборонпром" і ДАХК "АРТЕМ" підписали з канадськими партнерами Угоду щодо співпраці у питаннях виробництва боєприпасів до стрілецької зброї. У її рамках буде побудований завод, що вироблятиме патрони.

Нагадаємо, в 2017 році п'ятий президент України Петро Порошенко запропонував побудувати в Україні завод із виробництва боєприпасів. На реалізацію цього завдання було заплановано виділити 1 млрд 400 млн гривень.

Раніше заступник гендиректора держконцерну "Укроборонпром" Володимир Коробов говорив, що концерн готовий розгорнути масштабне виробництво боєприпасів у разі отримання фінансування за 18 місяців. Цей завод зможе випускати патрони як натовського калібру, так і пострадянського. Водночас голова Комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський говорив, що ЗСУ найближчими роками патрони замовляти не будуть, тому будувати патронний завод немає сенсу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також