Україна та Канада запустять підприємство з виробництва патронів

"Укроборонпром", держкомпанія "Артем" разом із Waterbury Farrel (Канада) та GL Munitions INC запустять підприємство з виробництва боєприпасів для стрілецької зброї.

Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

У Waterbury Farrel зазначили, що пишаються співпрацею з Канадською комерційною корпорацією уряду Канади, з якою "Укроборонпром" підписав відповідний меморандум.

Компанія заснована у 1851 році та є підрозділом Magnum Integrated Technologies Inc. Наразі Waterbury Farrel бере участь одразу в декількох великих міжнародних проєктах у оборонній галузі, додали в Укроборонпромі. Ще 1 червня "Укроборонпром" і ДАХК "АРТЕМ" підписали з канадськими партнерами Угоду щодо співпраці у питаннях виробництва боєприпасів до стрілецької зброї. У її рамках буде побудований завод, що вироблятиме патрони.

Нагадаємо, в 2017 році п'ятий президент України Петро Порошенко запропонував побудувати в Україні завод із виробництва боєприпасів. На реалізацію цього завдання було заплановано виділити 1 млрд 400 млн гривень.

Раніше заступник гендиректора держконцерну "Укроборонпром" Володимир Коробов говорив, що концерн готовий розгорнути масштабне виробництво боєприпасів у разі отримання фінансування за 18 місяців. Цей завод зможе випускати патрони як натовського калібру, так і пострадянського. Водночас голова Комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський говорив, що ЗСУ найближчими роками патрони замовляти не будуть, тому будувати патронний завод немає сенсу.