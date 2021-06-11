Меркель у липні полетить до Байдена говорити про "Північний потік-2"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 15 липня відвідає Сполучені Штати Америки та зустрінеться з президентом Джо Байденом.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

"Візит канцлерки Меркель підтвердить глибокі двосторонні зв'язки між Сполученими Штатами і Німеччиною. Лідери обговорюватимуть свою відданість тісній співпраці в ряді спільних викликів, включаючи припинення пандемії COVID-19, реагування на загрозу зміни клімату та сприяння економічному процвітанню і міжнародній безпеці на основі наших спільних демократичних цінностей", - йдеться у заяві.

За даними німецького видання Handelsblatt, значна частина переговорів стосуватиметься "Північного потоку - 2".

Німецька сторона запропонувала своє бачення, як можна розрядити конфлікт навколо російського газопроводу. Ці ідеї планується детально обговорити і скоординувати, щоб їх можна було винести на зустріч Меркель з Байденом.

Зазначається, що цей німецький концепт також передбачає "зробити більш помітною" допомогу, яку Німеччина надає Україні, та включає "міркування щодо розширення підтримки Києва".

"Вже давно є плани перетворити Україну на експортера водню. Європі терміново потрібен водень як енергоносій, якщо континент дійсно хоче досягти своїх кліматичних цілей. Ідея полягає в тому, щоб переобладнати для цього існуючу мережу газопроводів природного газу. Однак необхідні великі інвестиції у відновлювані джерела енергії, особливо у вітроенергетику, щоб український водень міг вироблятись у кліматично чистий спосіб. Для цього Києву потрібна допомога", - йдеться у статті.

Меркель і Байден матимуть можливість зустрітися в рамках саміту G7 у Великобританії, але цей формат буде занадто коротким, щоб домовитися.

Нагадаємо, що Байден вирішив не вводити санкції проти німецьких компаній, які причетні до будівництва "Північного потоку - 2", щоб не псувати стосунки з Німеччиною.

Американська адміністрація пояснила, що на етапі, коли газопровід уже майже добудовано, це вже не має сенсу.