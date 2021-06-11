У Конгресі США створили групу протидії корупції за кордоном

У Палаті представників Конгресу США створили групу протидії закордонній корупції та клептократії, до якої увійшли представники з Демократичної та Республіканської партій.

Групу заснували конгресмени Том Маліновскі, Джон Кертіс, Білл Кітінг та Браян Фіцпатрік, передає Голос Америки.

"Боротьбу з корупцією слід розглядати як пріоритет національної безпеки найвищого порядку. Група протидії закордонній корупції та клептократії стане першим інституціоналізованим конгресовим органом, що буде присвячений обміну інформацією та пошуку вирішення проблеми глобальної корупції”, - заявив , - додав голова Гельсінської комісії Конгресу США сенатор Бен Кардін.

На додачу, в Сенаті та Палаті представників США зареєстрували законопроєкт “Справедливості для жертв клептократій”. Він пропонує Міністерству юстиції США оприлюднити суми грошей, “які були вкрадені у громадян клептократичних режимів та відновлені правоохоронними органами США”.

На думку радника Гельсінської комісії Конгресу Пола Массаро, в цьому напрямку важливо бачити спільні дії від різних гілок влади у США.

На його думку, наслідки корупційних дій за кордоном часто вражають і Сполучені Штати - адже награбовані гроші відмивають через офшори, і зрештою, вони можуть осідати в США. В цьому контексті радник Гельсінської комісії згадує про Ігоря Коломойського та його нерухомість у Клівленді, штат Огайо.

Минулого тижня Білий дім оголосив боротьбу з корупцією пріоритетом національної безпеки. Згідно з меморандумом Білого дому, протягом 200 днів уряд Сполучених Штатів має підготувати доповідь з рекомендаціями для США та країн-партнерів щодо боротьби із корупцією.

На початку червня США запровадили найбільший пакет санкцій проти корупціонерів. Під нові санкції потрапили 65 осіб та установ, включаючи 5 колишніх та теперішніх болгарських посадовців та болгарського олігарха Васіла Божкова на прізвисько "Череп".

У березні США ввели санкції проти Коломойського та членів його родини. Держдепартамент заявив про причетність бізнесмена до випадків корупції на посаді голови Дніпропетровської ОДА.