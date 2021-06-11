ЄС запровадить санкції проти 71 людини і організації в Білорусі, – Bloomberg

Обмежувальні заходи хочуть накласти на суддів, прокурорів і представників так званої влади.

Європейський Союз має намір запропонувати санкції щодо 71 організації та людини у межах нового раунду обмежувальних заходів проти режиму в Білорусі. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.

Цей крок запропоновано у відповідь на репресивні дії влади в Мінську і заходи проти мітингарів і опозиційних діячів.

До нового списку потраплять судді та прокурори, які виносили вироки протестувальникам, а також представники парламенту, уряду, правоохоронці і керівники підприємств, пов'язаних з режимом. Обмеження передбачають заборону на в'їзд до Євросоюзу та замороження всіх активів, які є в ЄС.

Євросоюз вже застосував санкції щодо семи білоруських організацій та 88 фізичних осіб, включно з Олександром Лукашенком, і працює над розширенням списку. Цей процес було запущено ще до затримання блогера Романа Протасевича.

Запропоновані санкції попередньо мають бути схвалені країнами-членами ЄС перед тим, як набути чинності.

Нагадаємо, що 2 червня Європейське агентство авіаційної безпеки EASA випустило рішення з безпеки польотів з вимогою до країн-членів EASA зобов'язати національних перевізників уникати повітряного простору Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

Посли Європейського Союзу 4 червня погодили план, який забороняє білоруським авіакомпаніям літати над територією ЄС та здійснювати посадку в європейських аеропортах.

Вимога оминати район польотної інформації "Мінськ" пов'язана з примусовою посадкою рейсу FR4978, яким летів Протасевич.