США продовжать запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2"

Це має продемонструвати, що Вашингтон виступає проти цього проєкту.

Адміністрація США має намір продовжити запровадження санкцій проти "Північного потоку 2". Такі дії мають продемонструвати, що Сполучені Штати й надалі виступають проти цього проекту.

Про це заявив в четвер представник держдепартаменту Нед Прайс, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Ми продовжимо вводити обмежувальні заходи проти фізосіб і компаній, діяльність яких підпадає під подібні санкції. Таким чином ми продемонструємо, що виступаємо проти цього газопроводу", - сказав він на брифінгу.

Разом з тим, за словами Прайса, США вестимуть переговори з партнерами, щоб "не дати Росії використовувати енергоносії як важіль тиску" в Європі.

Нагадаємо, раніше в адміністрації США заявили, що виведення Вашингтоном з-під санкцій оператора Nord Stream 2 має “практичне значення”.