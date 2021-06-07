У Держдепі США пояснили відмову від санкцій проти Nord Stream 2

Виведення Вашингтоном з-під санкцій оператора Nord Stream 2 має “практичне значення”.
Про це під час слухань у Комітеті в міжнародних справах Палати представників заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє “Укрінформ”.
Він нагадав, що будівництво газопроводу почалося в 2010 році, і на момент, коли нова адміністрація США набула повноважень, проєкт був завершений на 90%. Тобто, за словами Блінкена, враховуючи майже завершене будівництво проєкту, в Держдепартаменті США дійшли висновку, що санкції проти Nord Stream 2 AG не завадили б Росії добудувати трубопровід.
Водночас він підкреслив, що Nord Stream 2 є "фундаментально поганою ідеєю", однак рішення було ухвалене з урахуванням необхідності подальшого діалогу з Німеччиною по широкому колу питань.
“Зараз Німеччина сідає за стіл (переговорів – ред.), і ми активно з ними взаємодіємо, щоб подивитися, що можна, потрібно, і я вважаю, що ми мусимо зробити”, - зауважив Блінкен.
Він нагадав, що 19 травня США ввели санкції проти 13-ти суден й чотирьох компаній, причетних до будівництва “Північного потоку-2”.
“Це більше, ніж ми коли-небудь вводили за актом PEESA (Акт на підтримку енергетичної безпеки Європи – ред.)», - зауважив глава Держдепартаменту США.
Блінкен також нагадав, що було видане звільнення від санкцій для компанії Nord Stream 2 AG та її гендиректора.
“Це звільнення може бути скасоване”, - підкреслив держсекретар США.
Нагадаємо, що в кінці травня президент США Джо Байден повідомив про відмову від жорстких санкцій проти "Північного потоку - 2", які могли б запобігти введенню газопроводу в експлуатацію.
За його словами, на етапі, коли трубопровід практично добудований, це було б "контрпродуктивним з точки зору європейських відносин".
Після того, як "Північний потік" добудують, Росія матиме інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.
Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.
4 червня президент Росії Володимир Путін заявив про завершення робіт з прокладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік - 2".