Один потяг зійшов з рейок, інший – врізався у ннього.

У Пакистані у результаті зіткнення двох експрес-потягів загинули близько 40 людей. Аварія трапилася в провінції Сінд, пише Associated Press.

Потяг "Міллат Експрес" зійшов із рейок, після чого у нього врізався поїзд "Сер Саєд Експрес", - повідомив комісар Усман Абдулла.

Причина сходження з рейок з'ясовується. За словами поліції, близько 20 людей опинилися під завалами уламків потягів. Рятувати їх допомагали місцеві мешканці.

Оновлено. Кількість загиблих зросла з 38 до 40, поранення отримали ще більше 100 осіб. Загалом у двох потягах сукупно було приблизно 1100 пасажирів.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у квітні в Тайвані в результаті сходження з рейок пасажирського потяга загинула 41 людина, поранення отримали близько 70. Причиною катастрофи назвали вантажівку, яка раптово з'їхала зі схилу і вдарилася в потяг.