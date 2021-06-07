Притула вийшов з "Голосу" (оновлено)
Притула вийшов з "Голосу" (оновлено)
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні
Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні
Збірна України представила нову форму з гаслом "Слава Україні!"
Збірна України представила нову форму з гаслом "Слава Україні!"
Ексспівробітнику Адміністрації президента і РНБО оголосили підозру в державній зраді
Ексспівробітнику Адміністрації президента і РНБО оголосили підозру в державній зраді
Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"
У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"
У Києві патрульні затримали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла
У Києві патрульні затримали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла
ГоловнаСвіт

У Пакистані зіштовхнулися два потяги, загинули близько 40 людей (оновлено)

Один потяг зійшов з рейок, інший – врізався у ннього. 

У Пакистані зіштовхнулися два потяги, загинули близько 40 людей (оновлено)
Фото: Radio Pakistan

У Пакистані у результаті зіткнення двох експрес-потягів загинули близько 40 людей. Аварія трапилася в провінції Сінд, пише Associated Press. 

Потяг "Міллат Експрес" зійшов із рейок, після чого у нього врізався поїзд "Сер Саєд Експрес", - повідомив комісар Усман Абдулла.

Причина сходження з рейок з'ясовується. За словами поліції, близько 20 людей опинилися під завалами уламків потягів. Рятувати їх допомагали місцеві мешканці. 

Оновлено. Кількість загиблих зросла з 38 до 40, поранення отримали ще більше 100 осіб. Загалом у двох потягах сукупно було приблизно 1100 пасажирів. 

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у квітні в Тайвані в результаті сходження з рейок пасажирського потяга загинула 41 людина, поранення отримали близько 70. Причиною катастрофи назвали вантажівку, яка раптово з'їхала зі схилу і вдарилася в потяг. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також