Пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року.

У Києві біля станції метро "Деміївська" сталася аварія на трубопроводі, в результаті якої утворився грязьовий фонтан висотою до 10 метрів, вода затопила проїжджу частину.

Про це повідомили очевидці у соцмережах.

На опублікованих фото та віде видно, що вода також дійшла до входу в бібліотеку імені Вернадського.

Фото: facebook.com/anna.kravchinska

На сайті КМДА уточнили, що сьогодні о 14:48 на проспекті Голосіївському, 3 сталося пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води назовні. Наразі "Київтеплоенерго" локалізувало пошкодження магістральної тепломережі.

"Вода в трубопроводі перебувала під тиском, через що в результаті пориву утворився струмінь і відбувся провал асфальту. Пошкодження виявлене під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5... Аварійна бригада «Київтеплоенерго» оперативно перекрила подачу теплоносія і розпочала ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року (43 роки).

У КМДА нагадали, що гідравлічні випробування тепломереж є обов’язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону.

"Теплові мережі випробовують на гідравлічну міцність та щільність, щоб своєчасно виявити «слабкі» місця трубопроводів і зменшити рівень аварійності під час старту наступного опалювального сезону. Перелік будинків, де тимчасово відсутнє гаряче водопостачання через гідравлічні випробування, – на сайті КП «Київтеплоенерго»", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 травня в Києві затопило гарячою водою Пушкінську вулицю. Аварія сталася на трубопроводі, який проклали ще в 1951 році.

У лютому на Петропавлівській вулиці в Києві провалився асфальт. Через кілька тижнів після цього затопило гарячою водою підземний перехід на проспекті Перемоги, 39 недалеко від станції метро "Шулявська".