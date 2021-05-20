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У п’ятницю в Києві без опадів, до +19

В Україні збережеться прохолодна погода.

У п’ятницю в Києві без опадів, до +19
Фото: istochnik.info

В Україні найближчої доби збережеться прохолодна погода, місцями дощі, з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У п'ятницю, 21 травня, у центрі країни, а також в Одеській, Миколаївській та Харківській областях вночі, вранці дощ, місцями гроза. На решті території без суттєвих опадів.

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, у західних областях 3-8° тепла. Вдень 15-20°. На сході та південному сході країни вночі 9-14°, удень 20-25°.

У Києві 21 травня без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі приблизно 10°, удень 17-19°.

У суботу, 22 травня, у всій країні без опадів, лише на північному заході та південному сході вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, на півдні країни - східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-11°, удень 19-24°, у Приазов'ї 21-26°.

У Києві в суботу без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, удень 20-22°.

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