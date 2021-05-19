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Центр оцінювання якості освіти попередив про поширення шахраями "відповідей" на ЗНО-2021

Цьогорічне ЗНО стартує 21 травня.

Центр оцінювання якості освіти попередив про поширення шахраями "відповідей" на ЗНО-2021
Фото: Радіо Свобода

Український центр оцінювання якості освіти попередив про поширення в інтернеті нібито відповідей на тести зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року.

"Спритники за певну плату пропонують випускникам та їхнім батькам придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2021 із відповідями до них, запевняючи в надійності й достовірності джерела інформації, щораз вигадуючи нові схеми. Наприклад, для «переконливості» надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО", - йдеться у повідомленні УЦОЯО.

В Українському центрі оцінювання якості освіти запевняють у створенні потужної системи захисту інформації на всіх етапах підготовки та проведення ЗНО. "Укладають тести і друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності", - наголошують в установі.

Для ретельної підготовки до ЗНО у центрі радять проходити тести попередніх років, які є у вільному доступі в рубриці "Тести минулих років".

Окремо зазначається, що деякі шахраї неправомірно ставлять логотип УЦОЯО на свій сумнівний контент. За зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе, наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, основна сесія цьогорічного ЗНО триватиме з 21 травня по 15 червня, додаткова - з 29 червня до 14 липня.

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