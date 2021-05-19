Інспекцію з нагляду за роботою поліцейських у Києві очолила капітан Ольга Юськевич

У Головному управлінні Національної поліції Києва розпочато формування нового підрозділу, діяльність якого буде зосереджено на сприянні ефективній професійній діяльності працівників, дотриманні ними службової дисципліни та оптимізації управлінських процесів в підрозділах.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За результатами конкурсного відбору новий підрозділ у столичному главку очолила капітан поліції Ольга Юськевич.

"Пані Ольга показала високі результати роботи у напрямку міжнародного партнерства, була куратором проекту «Створення моделі ефективного управління поліції у м. Києві», який безпосередньо реалізовувався в Голосіївському районному управлінні. У рамках проекту була створена мобільна група «Підтримка та контроль» з метою попередження та запобігання порушення службової дисципліни", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Головне завдання керівника головної інспекції буде полягати у наданні практичної допомоги підрозділам поліції щодо удосконалення форм і методів управлінської діяльності, підтримки та контролю за виконанням службових завдань, а також забезпечення законності в діяльності органів і підрозділів поліції та попередження надзвичайних подій серед працівників поліції

Наразі Юськевич активно займається формуванням підрозділу.

"Перед нами новий етап, нова можливість для розвитку нашої служби. Думаю, що головна інспекція стане однією з ключових інструментів у покращенні роботи столичного главку. Тож я докладатиму максимум зусиль для досягнення спільного результату, аби поліцейські Києва ефективно виконували покладені на них завдання та функцій з надання поліцейських послуг та дотримувались службової дисципліни", - зазначила вона.

Нагадаємо, у січні голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що з березня 2021 року в структурі НПУ запрацює Департамент з нагляду за роботою всієї системи поліції. Він зазначив, що минулого року за вчинення злочинів були звільнені 142 поліцейських, за порушення дисципліни - 371.

З 2 березня стартував прийом анкет на посади заступників начальника Департаменту головної інспекції, а пізніше - набір на інші посади. Після завершення укомплектування підрозділу на центральному рівні розпочнеться формування територіальних підрозділів. Загалом підрозділи Головної інспекції на всіх рівнях повноцінно запрацюють у липні 2021 року.