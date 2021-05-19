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На трасі "Київ-Чоп" внаслідок потрійного ДТП загинули дві людини

За допомогою гідравлічних ножиць та гідравлічного домкрата рятувальники деблокували тіла загиблих з автомобіля.

На трасі "Київ-Чоп" внаслідок потрійного ДТП загинули дві людини
Фото: lv.dsns.gov.ua

У вівторок, 18 травня, на трасі "Київ-Чоп" на Львівщині сталося зіткнення трьох автомобілів: Renault Kangoo з автовозом Scania та автомобілем  Chevrolet Cruze. В результаті ДТП загинули дві людини.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"18 травня о 23:38 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в с. Козьова Стрийського району на трасі «Київ-Чоп» відбулось зіткнення трьох автомобілів. На місце події було направлено пожежно-рятувальне відділення 24-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Сколе", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії загинули водій та пасажирка Renault Kangoo, 1978 року народження.

За допомогою гідравлічних ножиць та гідравлічного домкрата рятувальники деблокували тіла загиблих з автомобіля.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Фото: lv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, 17 травня у Дубенському районі Рівненської області вранці перекинувся автобус з 20 пасажирами.

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