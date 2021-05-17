У Києві пасажир вистрілив у водія автобуса
У Києві пасажир вистрілив у водія автобуса
Пасажир кинувся під поїзд на станції метро "Арсенальна" в Києві (оновлено)
Пасажир кинувся під поїзд на станції метро "Арсенальна" в Києві (оновлено)
Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви
Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви
Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози (репортаж)
Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози (репортаж)
​"Укрпошта" вирішила купити банк
​"Укрпошта" вирішила купити банк
Ілон Маск знову обвалив курс біткойна одним твітом
Ілон Маск знову обвалив курс біткойна одним твітом
ХАМАС у ніч на неділю випустив шквал ракет по Ізраїлю
ХАМАС у ніч на неділю випустив шквал ракет по Ізраїлю
Державне регулювання цін не поширюється на "преміальне" паливо, - Мінекономрозвитку
Державне регулювання цін не поширюється на "преміальне" паливо, - Мінекономрозвитку
Киевский плацдарм
Киевский плацдарм
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Польщі померла українка, яка потрапила у ДТП з автобусом 6 березня

Кількість жертв аварії зросла до семи.

У Польщі померла українка, яка потрапила у ДТП з автобусом 6 березня
Фото: Podkarpacka Straż Pożarna

У Польщі померла українка, яка потрапила в дорожньо-транспортну пригоду поблизу м. Кашице Підкарпатського воєводства в Польщі 6 березня. Вона стала сьомою жертвою аварії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу українського МЗС.

"Факт смерті підтверджується. Громадянка, яка в результаті аварії в Польщі 6 березня отримала важкі травми, перебувала на лікуванні в клініці реабілітаційної терапії в м. Отвоцк Мазовецького воєводства. Травми виявилися несумісними з життям", - розповіли в Міністерстві закордонних справ України.

Українські консули нададуть рідним померлої необхідне сприяння в репатріації її тіла в Україну, повідомили в міністерстві.

Як повідомляли, ДТП з українським автобусом сталася у ніч на 6 березня поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням "Познань - Херсон", в якому перебували 57 осіб, у тому числі двоє водіїв, перекинувся, з'їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

Унаслідок катастрофи п’ять людей загинули, 35 потрапили до лікарень. Ще один постраждалий пізніше помер у лікарні. Того ж дня ввечері група з 24 українців, які потрапили в аварію, вирушила додому.

48-річному українському водієві автобуса висунули звинувачення.

На тій же ділянці траси сталася ще одна ДТП з українським автобусом - в ніч на 22 березня. Також були жертви і постраждалі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також