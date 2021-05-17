У Польщі померла українка, яка потрапила у ДТП з автобусом 6 березня

У Польщі померла українка, яка потрапила в дорожньо-транспортну пригоду поблизу м. Кашице Підкарпатського воєводства в Польщі 6 березня. Вона стала сьомою жертвою аварії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу українського МЗС.

"Факт смерті підтверджується. Громадянка, яка в результаті аварії в Польщі 6 березня отримала важкі травми, перебувала на лікуванні в клініці реабілітаційної терапії в м. Отвоцк Мазовецького воєводства. Травми виявилися несумісними з життям", - розповіли в Міністерстві закордонних справ України.

Українські консули нададуть рідним померлої необхідне сприяння в репатріації її тіла в Україну, повідомили в міністерстві.

Як повідомляли, ДТП з українським автобусом сталася у ніч на 6 березня поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням "Познань - Херсон", в якому перебували 57 осіб, у тому числі двоє водіїв, перекинувся, з'їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

Унаслідок катастрофи п’ять людей загинули, 35 потрапили до лікарень. Ще один постраждалий пізніше помер у лікарні. Того ж дня ввечері група з 24 українців, які потрапили в аварію, вирушила додому.

48-річному українському водієві автобуса висунули звинувачення.

На тій же ділянці траси сталася ще одна ДТП з українським автобусом - в ніч на 22 березня. Також були жертви і постраждалі.