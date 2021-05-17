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На Рівненщині перекинувся автобус з пасажирами, четверо травмованих

Дорожній рух на вказаній ділянці частково ускладнений.

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

У Дубенському районі Рівненської області вранці в понеділок перекинувся автобус з двадцятьма пасажирами.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

ДТП сталася сьогодні близько 08:15 у селі Мирогоща. 28-річний рівнянин, водій маршрутного таксі сполученням "Дубно-Рівне", уникаючи зіткнення із легковиком, який виїжджав із другорядної дороги, виїхав на зустрічну смугу, а після цього - на узбіччя, де маршрутка перекинулась.

З травмами до лікарні доставили чотирьох пасажирів. Їхній стан наразі оцінюють медики.

За зовнішніми ознаками, водій не має ознак сп'яніння. Розпочато досудове розслідування

Наразі дорожній рух на вказаній ділянці частково ускладнений. Його регулюють поліцейські офіцери громади. На місці також працюють рятувальники.

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

Нагадаємо, раніше у Рівненській області на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю автомобілів Mercedes-Benz Sprinter та Audi. В результаті загинуло двоє людей, з них одна дитина.

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