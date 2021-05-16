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Російські окупанти 4 рази відкривали вогонь в бік українських позицій

На ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Російські окупанти 4 рази відкривали вогонь в бік українських позицій
Фото: fishki.net

Станом на 17 годину в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Ігноруючи домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Так, поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру. Неподалік Катеринівки російські окупанти здійснили обстріл позицій ЗСУ із реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Новотошківське противник два рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Зазначається, що на ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, у суботу, 15 травня було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню РФ.

13 травня від кулі російського снайпера загинув сержант 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського 39-річний Павло Колесник із Чернігівщини.

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