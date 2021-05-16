МЗС запустив онлайн-проєкт на підтримку політв’язнів у Криму

Міністерство закордонних справ України запускає проєкт “Незламні”, спрямований на підтримку українців та кримських татар, незаконно заарештованих Росією у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба відомства.

У межах проєкту опублікують ексклюзивні листи політв’язнів, написаних із місць позбавлення волі.

“Підтримка та якнайшвидше звільнення українських політв’язнів є пріоритетом діяльності МЗС. Завдання проекту – донести історії бранців Кремля, їх переживання та думки, мрії та надії, звернути увагу на системні репресії в окупованому Криму. Проект також спрямовано на те, аби світ дізнавався про незламних духом бранців Кремля. Бо це чи не єдиний імунітет від тортур та нелюдського поводження в умовах в’язниці. Публічність рятує життя”, – заявила перший заступник Міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Дата початку кампанії є символічною. Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій – наших співвітчизників, безжально закатованих та вбитих радянським тоталітарним режимом, – зазначили у МЗС.

“Російська Федерація, наслідуючи радянський досвід, розгорнула широкі репресивні кампанії на тимчасово окупованих нею територіях України. Сьогодні Росія продовжує незаконно утримувати за ґратами в окупованому Криму та на території РФ понад 100 громадян України за політичними мотивами”, – йдеться у повідомленні.

Щотижня на сайті та сторінці МЗС у Facebook, а також на ресурсах закордонних дипломатичних установ будуть публікуватися листи, у яких бранці Кремля ділитимуться своїми історіями та розкажуть про репресії на окупованому півострові.

Перший герой проєкту – громадянський журналіст Осман Аріфмеметов. До арешту він транслював наживо обшуки та переслідування кримських татар в окупованому Криму. Тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі.