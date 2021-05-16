Від імені президента покладено квіти до меморіального знака на в’їзді до заповідника “Биківнянські могили”.

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв політичних репресій.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Від його імені було встановлено кошик квітів до меморіального знака на в’їзді до Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили”.

Фото: пресслужба ОПУ

Також було покладено квіти до братської могили та пам’ятного знака польських поховань на території заповідника.

“Тоталітарна система застосовувала варварські методи розправи, руйнуючи тисячі доль і перетворюючи тисячі людей на таборовий пил. Горезвісним символом цих злочинів є Биківнянський ліс на околиці Києва. Упродовж 1937-1941 років він був місцем таємного поховання жертв політичних репресій, закатованих і розстріляних НКВС у київських в'язницях”, – зазначив Зеленський.

Фото: пресслужба ОПУ

На думку істориків, кількість похованих в Биківнянському лісі може становити до 100 тисяч осіб.

“Пам’ятаючи це, сучасне покоління незалежних українців та Українська держава завжди ставитимуть захист життя, здоров’я, свободи й гідності кожної людини як найвищу цінність. Вшановуємо сьогодні пам'ять кожного загиблого і схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло політичних репресій. Вічна їм пам'ять”, – наголосив Глава держави.

Нагадаємо, День пам'яті жертв політичних репресій в Україні відзначають у третю неділю травня з 2007 року.

Лісовий масив неподалік селища Биківня є найбільшим в Україні місцем масових поховань жертв комуністичних політичних репресій. За різними даними, тут знайшли від 15 до понад 100 тис. осіб, закатованих під час допитів або розстріляних у позасудовому порядку органами НКВС у Києві в період з 1937 до 1941 року.