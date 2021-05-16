Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв політичних репресій.
Про це повідомила пресслужба ОПУ.
Від його імені було встановлено кошик квітів до меморіального знака на в’їзді до Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили”.
Також було покладено квіти до братської могили та пам’ятного знака польських поховань на території заповідника.
“Тоталітарна система застосовувала варварські методи розправи, руйнуючи тисячі доль і перетворюючи тисячі людей на таборовий пил. Горезвісним символом цих злочинів є Биківнянський ліс на околиці Києва. Упродовж 1937-1941 років він був місцем таємного поховання жертв політичних репресій, закатованих і розстріляних НКВС у київських в'язницях”, – зазначив Зеленський.
На думку істориків, кількість похованих в Биківнянському лісі може становити до 100 тисяч осіб.
“Пам’ятаючи це, сучасне покоління незалежних українців та Українська держава завжди ставитимуть захист життя, здоров’я, свободи й гідності кожної людини як найвищу цінність. Вшановуємо сьогодні пам'ять кожного загиблого і схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло політичних репресій. Вічна їм пам'ять”, – наголосив Глава держави.
Нагадаємо, День пам'яті жертв політичних репресій в Україні відзначають у третю неділю травня з 2007 року.
Лісовий масив неподалік селища Биківня є найбільшим в Україні місцем масових поховань жертв комуністичних політичних репресій. За різними даними, тут знайшли від 15 до понад 100 тис. осіб, закатованих під час допитів або розстріляних у позасудовому порядку органами НКВС у Києві в період з 1937 до 1941 року.