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Україна відзначає сьогодні День Європи (оновлено)

Сьогодні у столиці заходи завершаться о 20:00 симфонічним концертом на Михайлівській площі. 

Україна відзначає сьогодні День Європи (оновлено)
Фото: Київрада

У суботу, 15 травня Україна відзначає День Європи.

День Європи відзначається щорічно: 5 травня Радою Європи та 9 травня Європейським Союзом, як річниця проголошення плану виходу Європи з післявоєнної кризи міністром закордонних справ Франції Робером Шуманом 9 травня 1950 року (відомої також як Декларація Шумана).

В Україні свято відзначають кожну третю суботу травня згідно з Указом Президента “Про День Європи” від 19 квітня 2003 року, “враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію”.

Стаття 2 Договору про Європейський Союз визначає шість базових цінностей Євросоюзу.

“Союз заснований на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і дотримання прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для держав-членів в рамках суспільства, що характеризується плюралізмом, недискримінацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю і рівністю жінок і чоловіків”, – йдеться у документі.

Оновлення 13:18. Як повідомили у Київраді, у столиці цьогорічне святкування присвячене темі "Дунайський шлях у Європу", адже нині Україна є головою Дунайської комісії – міжнародної міжурядової організації, яка займається розвитком судноплавства на Дунаї.

Святкування розпочалося о 08:00 з трансляції на телеканалі "Київ" Міжнародного онлайн конкурсу пісні за мовами країн Європейського Союзу "Formidable". 

О 10:00 на Михайлівській площі відбулося урочисте вручення Кубку "Дні Європи-ScootKyiv" переможцям перегонів. 

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Тут же о 12:00 відкрилася арт-інсталяція "Дунай" видатного українського митця Андрія Єрмоленка.

Церемонія відкриття Днів Європи стартувала на сцені, розташованій на Михайлівській площі, о 12:30, за участі перших осіб міста та держави. 

Завершаться заходи 15 травня о 20:00 симфонічним концертом на Михайлівській площі. У програмі заходу – світова прем’єра композиції видатного українсько-французького композитора Федора Якименка "На берегах Дніпра" під диригуванням всесвітньовідомого українського музиканта, головного диригента Борнмутського симфонічного оркестру (Велика Британія) Кирила Карабиця. Виконуватиме композиції Фестивальний оркестр у складі ансамблю «Київські солісти», Національного Президентського оркестру і запрошених музикантів.

16 травня о 20:00 відбудеться продовження концерту.

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