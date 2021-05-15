На думку міністра, для України настав момент, коли ми припинили шукати цінності ЄС за кордоном, адже зрозуміли, що вони є значно ближчими.

Україна стала першою державою, яка без членства в Євросоюзі буде голововувати в Дунайській стратегії у найближчий рік.

Про це у привітанні з Днем Європи нагадав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Саме Україна буле визначати пріоритетні напрямки співпраці для країн у межах Дунайської стратегії.

"Це велика відповідальність і водночас великі можливості. Кожна спільна з ЄС платформа прискорює наш євроінтеграційний рух і це набуває особливого значення, коли йдеться про співробітництво у масштабах одного з найбільших регіонів Центральної Європи", - додав Чернишов.

На думку міністра, для України настав момент, коли ми припинили шукати цінності ЄС за кордоном, адже зрозуміли, що вони є значно ближчими.

"Європа - це Україна, це кожне з наших міст та селищ, вулиці та власне подвір'я. Європа - це ми з вами", - зазначив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, у лютому Координаційний центр Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону погодив заявку України на головування в цій ініціативі.

Дунайська стратегія – це платформа, яка об’єднує 14 країн Дунайського регіону у сферах судноплавства та охорони довкілля, включно зі збереженням живих водних ресурсів.