Степанов сподівається, що Рада не підтримає його відставку

"На табло у Верховній раді за цю постанову про відставку має висвітитися 226 голосів".

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заперечив інформацію про те, що він написав заяву про відставку та нагадав, що для його звільнення має набратися необхідна кількість голосіву Верховній Раді.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"На табло у Верховній раді за цю постанову про відставку має висвітитися 226 голосів. У нас же чітко встановлено законодавством, що будь-якого члена уряду призначає і звільняє парламент", - сказав Степанов.

Як повідомляє ZN.UA, президент Володимир Зеленський вимагав написати заяву про відставку від трьох міністрів. Криклій та Петрашко написали,тоді як Степанов відмовився.

Нагадаємо, сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку Міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Наступного тижня депутати Верховної Ради розглянуть питання звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Новим очільником МОЗ може стати заступник міністра - головний санлікар України Віктор Ляшко.

Раніше перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко роозповів, що у понеділок "Слуги народу" обговорюватимуть на засіданні звільнення Степанова.

Питання відставки голови МОЗ укотре постало на тлі не вельми швидкої вакцинації українців від коронавірусу. Про ініціювання його звільнення говорили майже в усіх політсилах. У квітні в парламенті почали збирати підписи за постанову про скликання позачергової сесії для розгляду цього питання.

27 квітня нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина зазначила, що вже зібрано 130 підписів для відставки голови МОЗ, не вистачає лише 20-ти. А вже 28 квітня нардеп "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що необхідну кількість голосів зібрано.