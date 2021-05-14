Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
У пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
АктуальноУ пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі
Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
Новий міністр – нова команда
Новий міністр – нова команда
ГоловнаПолітика

Порошенко пожертвував $100 000 доларів Українському католицькому університету УГКЦ на будівництво нового Колегіуму

Будинок спроєктований за моделлю living learning community – спільноти, що живе і навчається разом. 

Порошенко пожертвував $100 000 доларів Українському католицькому університету УГКЦ на будівництво нового Колегіуму
Фото: УКУ в Facebook

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко передав 100 тисяч доларів на будівництво нового Колегіуму Українського католицького університету. Про це повідомляється на офіційній сторінці УКУ у Facebook і у повідомленні пресслужби "ЄС"

"Новий Колегіум УКУ – це масштабний формаційний простір для студентів, працівників та гостей нашого університету. Будинок спроєктований за моделлю living learning community – спільноти, що живе і навчається разом. Офіційне відкриття Колегіуму заплановане на 26 червня", – йдеться у повідомленні.  

Петро Порошенко розповів, чому вирішив інвестувати в УКУ та розвиток якісної освіти: "Український католицький університет – це оновлення і, водночас, відродження традицій української освіти. Це нові підходи не лише до навчання, УКУ формує нове розуміння освіти як залучення до спільноти зі своїми високими цінностями, професійними стандартами і розумінням місії".

"Для мене важливим завжди було і є те, що за втіленням цієї місії стояли люди з великим моральним авторитетом – згадаю владику Любомира Гузара, Великого канцлера Блаженнійшого Святослава, довголітнього ректора і теперішнього президента владику Бориса Ґудзяка, ректора о. Богдана Праха, проректора Мирослава Мариновича. Без перебільшення, можу сказати, що їхнє бачення створило нове явище не лише в освіті, а й у всьому суспільному житті", – наголошує п’ятий президент.

"На підтвердження цих слів нагадаю, що УКУ стабільно перебуває на найвищий сходинках українських освітніх рейтингів, дає якісну освіту не лише в гуманітаристиці, а й в ІТ, бізнес-менеджменті, в управлінні державним і суспільними процесами. Поза сумнівом, це навчальний заклад ХХІ століття, орієнтований на практику і на успіх його випускників у найрізноманітніших сферах діяльності", – констатує Порошенко..

"А ще важливо, що це український університет, тому що в ньому викладають і навчаються люди з різних кінців України. Вони приносять в його аудиторії розуміння всієї різноманітності нашого життя, формують бачення майбутнього і повертаються, щоб втілити його. Переконаний, що їм це вдасться, що УКУ багато зробив і зробить для оновлення України", – переконаний Петро Порошенко.

Український католицький університет створений майже 20 років тому у Львові. Університет успадкував і продовжує наукову діяльність Греко-Католицької Богословської Академії, яку створив у 1928-1929 роках у Львові Митрополит Андрей Шептицький, а очолив її перший ректор о. Йосиф Сліпий. УКУ з року в рік очолює рейтинги українських вишів із найвищим середнім балом вступу. Окрім навчальних програм, які об’єднують талановитих студентів з усієї країни, а також потужних програм бізнес-освіти, УКУ відомий і сучасним кампусом та швидкими темпами його розбудови. Університет існує без жодного фінансування від держави завдяки благодійним внескам.

Великим канцлером УКУ є Глава УГКЦ Блаженніший Патріарх Святослав (Шевчук), Президент УКУ – Архиєпископ і Митрополит Філадельфійський УГКЦ у США Борис (Гудзяк).

Як відомо, команда Порошенка у Києві реалізує масштабний проєкт створення Концерт-холу світового рівня. Відкриття Roshen Concert Hall планується у 2025 році. Окрім того, серед проєктів, які вже реалізовані командою Порошенка – найбільший у світі річковий світло-музичний фонтан Рошен у Вінниці, створення центру Анни Київської у Франції, підтримка археологічних досліджень на місці поховання короля Данила Галицького у Польщі, будівництво єдиного за часів незалежності Театру на Подолі, а також зимове містечко Roshen Winter Village у Києві  та зоопарк міжнародного рівня у Черкасах. 

Від початку пандемії коронавірусу у Порошенка надали благодійної допомоги медичним закладам, лікарям та малозабезпеченим громадянам по всій країні на суму 150 мільйонів гривень. Зокрема, Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 медичних установ. Людям із вразливих груп торік передали 50 тисяч продуктових наборів, цього року вже зібрали і передали 12,5 тисяч пакунків.  

Зараз Фонд разом з волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Більше ста апаратів від Порошенка були доставлені у медзаклади і рятують життя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також