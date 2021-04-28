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Постанова для розгляду відставки Степанова набрала достатньо голосів, – Железняк

Дата засідання поки не визначена. 

Постанова для розгляду відставки Степанова набрала достатньо голосів, – Железняк
Фото: facebook.com/moz.ukr

Постанова про скликання позачергового засідання парламенту для розгляду звільнення міністра охорони здоров'я набрала достатню кількість голосів - понад 150. Про це у Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Ось нарешті необхідні 150+ підписів є. Позачергове за нашу постанову про відставку міністра охорони здоров'я відбудеться", - написав він.

Однак дата цього засідання поки не визначена - на завтра підписано два розпорядження про позачергові засідання, але звільнення Степанова у порядку денному нема. 

Джерела LB.ua в парламенті повідомили, що внесення постанови планується на травень. 

27 квітня нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина зазначила, що вже зібрано 130 підписів для відставки голови Степанова, не вистачає лише 20-ти для розгляду цього питання. Джерела LB.ua повідомляли, що поки що за відставку Степанова голосів нема, оскільки досі не визначена кандидатура його наступника. 

Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив про намір Верхової Ради невздовзі замінити одного з міністрів. Він не назвав прізвища, але останнім часом питання заміни Максима Степанова укотре постало на тлі не вельми швидкої вакцинації українців від коронавірусу. 

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