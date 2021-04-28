Разумков скликав на завтра два позачергові засідання, голосуватимуть за нового главу Міненерго

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання двох позачергових засідань на 29 квітня. На одному з них розглянуть 19 законодавчих актів, зокрем постанову про призначення міністром енергетики Германа Галущенка.

На сайті парламенту зазначено, що також голосуватимуть за:

проєкт про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом (реєстр. № 5308);

проєкт про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад (реєстр. № 4382);

проєкт Постанови Верховної Ради України про внесення зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (реєстр. № 5426);

проєкт Постанови Верховної Ради України про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" (реєстр. № 5377);

проєкт Закону України про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень (реєстр. № 5157);

проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів (реєстр. № 5158);

проєкт Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов (реєстр. № 5058);

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб (реєстр. № 4555);

проєкт Закону України про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (реєстр. № 2683);

проєкт Закону України про державну реєстрацію геномної інформації людини (реєстр. № 4265);

проєкт Закону України про внесення змін до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію" (реєстр. № 4375);

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель (реєстр. № 5309);

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо загальних засад надання населенню культурних послуг (реєстр. № 4318);

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму (реєстр. № 4162);

проєкт Закону України про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель) (реєстр. № 3715);

проєкт Закону України про внесення змін Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг (реєстр. № 2673);

проєкт Закону України про внесення змін до розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" щодо підтримки літакобудівної галузі" щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва" (реєстр. № 5301);

проєкт Закону України про внесення доповнень до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо удосконалення окремих аспектів декларування) (реєстр. № 5173).

На ще одному засіданні розглядатимуть тільки одне питання – проєкт Постанови Верховної Ради України про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

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