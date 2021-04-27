Рада ухвалила в першому читанні заборону реклами електронних сигарет

Верховна Рада схвалила за основу законопроект №4212 про зміни до статті 22 закону "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

"За" проголосували 284 народні депутати, інформує пресслужба парламенту.

"Автори законопроекту, керуючись пріоритетністю забезпечення збереження здоров'я нації, враховуючи відсутність альтернативних шляхів вирішення проблеми, пропонують заборонити рекламу електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах", - сказано в повідомленні.

Згідно із законопроєктом рекламу таких виробів передбачено замінити соціальною антирекламою.

Зокрема, рекламодавці алкогольних напоїв та тютюнових виробів, е-сигарет, рідин, що використовуються у них, зобов'язані спрямовувати на виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління, споживання е-сигарет та зловживання алкоголем не менше 5% коштів, витрачених ними на розповсюдження реклами своєї продукції у межах України. Розпорядники цих коштів щоквартально оприлюднюють звіт щодо їх використання.

Нагадаємо, в Україні заборонили продаж електронних сигарет українцям до 18 років. Відповідний закон 1 січня набув чинності.