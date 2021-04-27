Сепаратиста із Закарпаття засудили до 12 років тюрми заочно

Мешканця Закарпаття, який агітував за прийняття рішень, що несуть загрозу конституційному ладу і територіальній цілісності нашої країни, засуджено до 12 років позбавлення волі.

Спираючись на матеріали Служби безпеки України, суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу, інформує пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисник неодноразово засвідчував російським ЗМІ свої наміри щодо зміни адміністративно-територіального устрою нашої держави. Він пропонував незаконне відновлення не передбаченої Конституцією України так званої адміністративно-територіальної одиниці – «Республіка Підкарпатська Русь».

Для реалізації своїх намірів фігурант почав шукати допомогу у проведенні підривної діяльності проти України серед організацій Російської Федерації. Зокрема, на початку 2014 він звернувся до президента РФ з проханням провести миротворчу операцію для «…відновлення дорадянського статусу Республіки Підкарпатська Русь» і визнати її державність. За даним фактом слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження. Серед оприлюдненого листування експомічника Президента РФ Владислава Суркова знайдено план забезпечення федерального статусу Закарпаття, ідентичний тому, який слідчі СБУ вилучили під час обшуків, пов'язаних із сепаратистськими рухами в області.

Задокументовано, що влітку 2014 року, перебуваючи в РФ, зловмисник розробив низку документів, в яких виклав кроки з підготовки підґрунтя для силового захоплення влади на Закарпатті. Згідно з вилученими у ході обшуків «документами» зловмисник розробив схему залякування представників влади, захоплення адміністративних будівель та комунікацій в Мукачевому, Ужгороді, Хусті. Також він планував створення «тимчасового уряду», блокування чотирьох автомобільних і двох залізничних перевалів, захоплення аеропорту.

Досудовим слідством встановлено, що зловмисник таємно хотів позбавити владних повноважень органи державної влади і місцевого самоврядування через збройне відсторонення від виконання повноважень.

У межах кримінального провадження, встановлена низка спільників, які планували реалізовувати силовий сценарій. Зокрема, самопроголошені «керівники силових структур», особи, причетні до вербування наших співвітчизників. Після ретельної перевірки, причетних було притягнуто до кримінальної відповідальності.

Наразі зловмисника оголошено у міждержавний розшук. Він переховується від суду на території Російської Федерації, через це судовий розгляд здійснювався за його відсутності.