Зеленський розглядає Ватикан як місце зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Володимиром Путіним обов’язково відбудеться. Він хоче провести її у Ватикані.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю la Repubblica, текст якого публікує Офіс президента.

"Ватикан - справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол - це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту. Саме з цієї причини до Апостольської столиці часто в історії зверталися задля вирішення конфліктів між державами та розбудови мирного майбуття. Це й авторитет, і щире бажання допомогти, і гарантії відповідальності. Папа Римський за своїм покликанням є пророком миру. Посередник з таким авторитетом може надати тієї впевненості, якої не вистачає нашим спробам домовитись", - сказав глава української держави.

Зеленський наголосив, що відкритими залишаються питання про порядок денний переговорів, про кроки досягнення миру і погодження цих кроків.

"І відповіді на них отримаємо, на мою думку, відразу після того, як почнуться прямі консультації між Офісом президента України та Адміністрацією президента Росії. Зі свого боку я всі відповідні розпорядження щодо організації консультацій керівникові Офісу Андрію Єрмаку вже віддав", - додав він.

За його словам, "справжнього прямого спілкування між Україною та Росією давно не було", що, на його думку, "не сприяє конструктивним перемовинам".

"Тож мені здається, що зустріч, для початку, має відбутися на території, яка уособлює мир та діалог", - зазначив президент України.

Нагадаємо, 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу.

Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час.

Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.