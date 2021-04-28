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Стефанчук розповів, за якими параметрами в президентському законі визначатимуть олігархів

У документі пропишуть близько семи параметрів, а олігархом буде той, хто відповідатиме принаймні 3 з них. 

Стефанчук розповів, за якими параметрами в президентському законі визначатимуть олігархів
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Ініційований президентом законопроєкт про статус олігарха міститиме сім параметрів, за якими він визначатиметься. Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Наскільки я знаю, буде виписано близько семи параметрів. Якщо людина підпадає під параметри – буде визнаватись олігархом, до якого будуть застосовуватись відповідні санкції, щоб вона втратила один чи два з тих параметрів, під які вона потрапляє", - зазначив він.

Параметри олігарха поки остаточно не визначені, але Стефанчук перерахував, що це будуть "фінансові параметри, вплив на політичну сторону і так далі".

"І особі, яку буде визначено олігархом, планують надати якусь юридичну відповідальність, або вона повинна зробити все, щоб вийти з цього статусу", - заявив віцесіпкер Ради.

Стефанчук додав, що для "статусу олігарха" буде достатньо відповідати трьом з цих семи параметрів. На олігархів буде накладатися "якийсь вид юридичної відповідальності", але який – Стефанчук поки сказати не може, тому ще йде процес напрацювання. Законопроєктом займається робоча група, створена за результатами РНБО. 

Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський запропонував Раді національної безпеки та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт "про статус олігарха". Президент сказав, що "будуть впроваджуватися санкції, олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів, тому що ми підтримуємо великий бізнес, а вплив олігархів на економіку України, закони, Верховну Раду допускати більше не можна". 

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