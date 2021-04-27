Генсек НАТО привітав зниження напруженості між РФ та Україною

Столтенберг наголосив, що НАТО "і далі стежитиме за розвитком подій".

У НАТО вітають зниження напруженості між Росією та Україною, проте і далі відстежуватимуть розвиток подій.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачили зниження напруженості, і, звісно, вітаємо це", - сказав він на прес-конференції у Брюсселі.

Столтенберг наголосив, що НАТО "і далі стежитиме за розвитком подій".

"Ми розраховуємо, що Росія повністю відмовиться від нарощування сил на кордоні з Україною", - сказав генсек.

Нагадаємо, що в березні Росія почала стягувала війська до кордонів з Україною, а також в окупований Крим. За деякими даними, угрупування налічувало 150 тисяч військових.

22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України, і наступного дня почала повертати війська у місця постійної дислокації.

В той же час військові аналітики зазначають, що в травні 2014 року РФ також заявляла про відведення військ від українського кордону. Однак, тоді відведені були не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення і увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп.