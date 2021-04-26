​Зеленський визнав відведення російських військ "маленькою перемогою"

Президент попередив, що загроза є постійною і ніде не ділася.

Президент Володимир Зеленський назвав відведення російських військ від кордонів "маленькою перемогою" для України та її союзників.

В інтерв'ю Financial Times він сказав, що "це крок від емоційного стану до якогось прагматичного рішення", на яке Україна розраховує в питанні війни на Донбасі.

При цьому Зеленський визнав, що загроза зі сторони Росії ніде не ділася. "Звичайно, існує постійна загроза, тому що у нас іде війна, особливо на Донбасі, і російська армія, ми всі знаємо це, дуже потужна сила", - сказав президент України.

На його думку, зосередження рекордної кількості російських військ на кордонах з Україною в березні-квітні 2021 року було психологічним тиском. В той же час він попередив, що Україна готова до неприємних сюрпризів.

"Наша армію дуже сильна, і ми готові дати відповідь на будь-яку загрозу агресії", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що в березні Росія почала стягувала війська до кордонів з Україною, а також в окупований Крим. За деякими даними, угрупування налічувало 150 тисяч військових.

22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України, і наступного дня почала повертати війська у місця постійної дислокації.

В той же час військові аналітики зазначають, що в травні 2014 року РФ також заявляла про відведення військ від українського кордону. Однак, тоді відведені були не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення і увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп.