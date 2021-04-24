Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством

"Маленьке падіння енергії чи енергія маленького члена - вибір за вами".

Посольство Російської Федерації у Білорусі прокоментувало рішення Литви, Латвії та Естонії на підтримку Чехії вислати російських дипломатів.

Ретвітнувши повідомлення міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса про висилку дипломатів РФ з країн Балтії, російське посольство додало хамський підпис: "Маленьке падіння енергії чи енергія маленького члена - вибір за вами".

Нагадаємо, що 17 квітня Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб. Це пов'язано з тим, що у чеської влади є обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року, в результаті якого загинули дві людини.

За неофіційною інформацією, вибух влаштували, щоб боєприпаси не продали Україні.

Росія, не дотримуючись принципу співмірності, вислала у відповідь 20 чеських дипломатів, в основному з політичного відділу.

Чехія після цього оголосила, що з Праги мають поїхати ще 70 співробітників посольства. В результаті кількість дипломатів і технічних службовців у обох посольствах зрівняється.

Чехія також закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО з проханням висилати з країни російських дипломатів, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб.

23 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав". Згідно з ним Росія обмежує дипломатичним установам "недружніх країн" найм співробітників з РФ. Перелік "недружніх іноземних держав" має визначити російський уряд.