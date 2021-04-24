"Слуга народу" Павлюк пояснив, чому 5-й рік поспіль декларує виграші в лотерею

У 2016-му теперішній нардеп отримав від дідуся лотерейний білет з виграшем понад 3 млн грн.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк (фракція "Слуга народу"), який п’ятий рік поспіль декларує виграші у лотерею, пояснив, що це частини одного виграшу, який він отримав ще у 2016 році.

Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода".

"Згідно з умовами виграшу, виграші на суму більше ніж три мільйони гривень виплачуються впродовж 60 місяців. Свій лотерейний квиток я здав розповсюджувачу ТОВ "М.С.Л." у лютому 2016-го. Через деякий час мені прийшла відповідь, що квиток дійсно виграшний, пройшов експертизу і відтоді почався відлік 60 місяців. І щороку, згідно з вимогами антикорупційного законодавства, я мав декларувати ту суму, яку я отримував", - пояснив народний депутат.

Загалом за п’ять останніх років Павлюк задекларував від виграшу в лотерею майже 3,5 млн гривень. Із них, пояснив нардеп, він сплатив понад 500 тис. гривень податків і понад 50 тис. гривень військового збору.

Радіо Свобода зазначає, що на сайті оператора державних лотерей "М.С.Л." можна знайти новину за 2016 рік про виграш Павлюка. Щоправда, у ній йдеться про те, що щасливий білет купив не сам Максим, а його дідусь Микола, який і вгадав виграшну комбінацію цифр, а вже потім подарував лотерейний квиток онуку.

Згідно з офіційним повідомленням, виграш Павлюка тоді склав 3 325 000 гривень. Однак, зараз задекларована ним сума у вигляді призу - на понад 83 тисячі гривень більша.

Як повідомляли, за 2020-й Павлюк задекларував 1,9 млн грн виграшу від шести різних фірм. Торік у червні нардеп Павлюк задекларував виграш в лотерею М.С.Л у розмірі 900 тис. грн.

Максим Павлюк - племінник бізнесмена з Чернівців Іллі Павлюка, був одним з керівників центрального штабу Зеленського на виборах.

У квітні 2019 року журналісти Bihus.info опублікували розслідування, в якому назвали Іллю Павлюка головою однієї з неформальних груп впливу у виборчому штабі під назвою "Регіони".

Раніше Павлюк був відомий як помічник на той момент депутата Ігоря Калетника.