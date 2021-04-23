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Путін не говоритиме з Зеленським про Крим, - Пєсков

"Такої теми, як Крим, не існує, немає чого обговорювати".

Путін не говоритиме з Зеленським про Крим, - Пєсков
Фото: Lb.ua

Президент Росії Володимир Путін не буде говорити з президентом України Володимиром Зеленським про окупацію Криму.

Про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє російське агентство ТАСС

За його словами, переговори можуть стосуватися виключно двосторонніх відносин.

"Такої теми, як Крим, не існує, тому там немає чого обговорювати", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу.

Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час.

"Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками "республік" - "ЛНР" і "ДНР", а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якої в даному випадку є Росія. Це перше. А друге - якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то будь ласка, ми приймемо Президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - сказав Путін.

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