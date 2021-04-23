Україна попросила Нетаньяху стати посередником між Путіним і Зеленським

Україна попросила прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху стати посередником у переговорах між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Про це розповів український посол Євген Корнійчук в коментарі ізраїльському виданню i24NEWS .

"Ми попросили прем'єр-міністра Ізраїлю приєднатися як можливого посередника у цій справі, оскільки він очевидно має добрі стосунки як з паном Путіним, так і з паном Зеленським", - сказав посол.

За його словами, Нетаньяху не відмовився від цієї пропозиції і пообіцяв зробити все, що зможе.

"Він продемонстрував, що дуже зацікавлений і готовий допомогти", - сказав посол.

Пропозиція була зроблена наприкінці 2020 року, хоча сам Нетаньяху говорив про подібну можливість ще у 2019 році. Тоді на зустрічі з ізраїльськими блогерами-вихідцями з колишнього СРСР у серпні 2019 року Нетаньяху сказав, що раніше відмовлявся від подібних пропозицій, але для України може зробити виняток.

Нетаньяху у серпні 2019 року приїжджав до Києва. Для президента Зеленського це був перший візит іноземного лідера в Україну.

Між Нетаньяху і Путіним є постійний телефонний контакт.