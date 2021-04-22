Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"

На фракції також обговорили питання щодо призначення очільника Міненерго.

Фракція "Слуга народу" не буде виключати зі своїх лав Миколу Тищенка, який влаштував вечірку в готелі у центрі Києва в умовах карантину.

Про це LB.ua повідомили декілька джерел після зум-засідання фракції “Слуга народу”.

"Ми вислухали Миколу Тищенка. Були різні думки депутатів. Дехто виступав дуже жорстко. Підсумки підвів голова фракції Давид Арахамія. Висновки щодо Тищенка пролунали. Головне, щоб він сплатив штрафи, бо було наявне порушення законодавства (карантинних норм)", - повідомив співрозмовник.

"Поїхати на фронт, купити хлопцям дрони, заплатити найбільший штраф, покликати на килим на політраду - санкції Тищенко", - додав співрозмовник видання, зазначивши, що такою була вказівка глави фракції Арахамії.

На фракції також обговорили питання щодо призначення очільника Міненерго.

"Голосування фракції щодо жодного питання не було”, - зазначила ще одна депутатка фракції. За її словами, питання щодо призначення очільника Міненерго "заслухали".

Ще один депутат "Слуги народу" підтвердив, що кадрові питання "будуть позитивно розглянуті наступного четверга в Раді".

Нагадаємо, основним кандидатом на посаду міністра енергетики України станом на сьогодні є нинішній віцепрезидент "Енергоатому" Герман Галущенко.

Галущенко був призначений віцепрезидентом “Енергоатому” в травні 2020 року.

За інформацією з відкритих джерел, Галущенко - юрист з багаторічним стажем. Працював в прокуратурі, Міністерстві закордонних справ.

До 2020 року Галущенко вже працював в “Енергоатомі”. Так, коли Андрій Деркач в 2006-2007 роках очолював “Енергоатом”, Галущенко керував юридичною службою компанії.

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що продовжує виконувати свої обов'язки та готується до нового відрядження у складі офіційної української делегації.

Джерела LB.ua повідомляли, що Вітренко вже написав заяву на звільнення і зробив це раніше, ніж відбувся візит до Катару. Однак рішення щодо звільнення Вітренка, за словами джерел, може бути ухвалено лише після визначення альтернативного кандидата на пост керівника міністерства.