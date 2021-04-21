​Разумков вибачився за вечірку Тищенка

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що йому соромно за дії окремих депутатів і попросив вибачення за них. Про це він сказав під час поїздки до Луцьку, коментуючи скандал навколо вечірки під час локдауну, яку влаштував депутат Микола Тищенко зі "Слуги народу".

"Сьогодні так робити не можна. Я намагаюсь у Верховній Раді вводити політику єдиних стандартів, бо подвійні стандарти – шлях в нікуди. Якщо держава знаходиться в непростій ситуації, в багатьох не вистачає ресурсів для існування, є проблеми у медичній сфері, то представники влади мають це розуміти", – цитує Разумкова видання "Волинські новини".

Він також висловив сподівання, що фракція "Слуги народу" відреагує і на Данила Гетманцева за його реакцію на критику партійної дисципліни від шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної.

"Я сподіваюся реакція від фракції буде. Щодо заяв моїх колег, я завжди говорив: треба подумати, а тоді вже говорити. Якщо ти є представником влади, то твої слова сприймаються по-іншому, позиція, дії будуть розглядатися під мікроскопом. І зі святами сьогодні можна відкласти до того часу, коли відсвяткувати зможуть всі. У моєї дружини в п’ятницю буде день народження, але ми святкуватимемо в тісному родинному колі вдома. І вважаю, що це правильно. Людям за свої неправильні вчинки має бути соромно. Я розумію, що кожен має відповідати за себе, але мені як главі парламенту за дії деяких своїх колег соромно. Тому вибачте за всіх", – резюмував він.

Нагадаємо, що Тищенко цими вихідними влаштував для своєї дружини вечірку з феєрверком в п'ятизірковому готелі Fairmont в центрі Києва.

В Києві зараз діє жорсткий локдаун. Масові зібрання заборонено, звичайних людей не пускають в громадський транспорт без спеціальних перепусток.

Після того, як про вечірку Тищенка дізналися ЗМІ, він сказав, що не порушував карантин.

Рік тому під час першого локдауну Тищенко вже потрапляв у подібний скандал. Тоді розслідувачі Bihus.Info. повідомили, що під час карантину київський ресторан "Велюр", пов'язаний з нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком, продовжує працювати і приймати "відомих у політичних колах людей".

Національна поліція в понеділок відкрила кримінальну справу через вечірку в київському готелі.