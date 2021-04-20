Міністр оборони на фоні російської ескалації зустрівся з в.о. посла США

Міністр оборони Андрій Таран на фоні російської ескалації на кордоні зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це повідомляється на сайті Міноборони України.

Таран розказав Квін про розвиток ситуації на тимчасово окупованих територіях України та біля кордонів і подякував їй за роль США у протидії агресивній політиці Російської Федерації.

"Ми вкотре звертаємо увагу на небажання Російської Федерації виконувати раніше досягнуті домовленості та дотримуватися курсу мирного врегулювання конфлікту. Нам важливо відчувати, що міжнародна спільнота сконсолідована і одностайна у підтримці України. Дякуємо США за лідируючу роль в цьому процесі", - сказав Таран.

Зі свого боку Квін підкреслила, що Вашингтон підтримує суверенітет та територіальну цілісність України і не визнає законність окупації Криму.

Таран і Квін також говорили про підтримку зі сторони США у нарощенні спроможностей Збройних Сил України та оборонній реформі за стандартами НАТО.

Пресслужба посольства США повідомила про цю зустріч коротше: "Сьогодні відбулася важлива розмова з міністром Тараном щодо американсько-українського оборонного співробітництва. Ми вітаємо стриманість України перед лицем провокаційних дій та риторики Росії".

Нагадаємо, що в березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська (за оцінками Євросоюзу - до 100 тисяч чоловік). Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області, яка не межує з окупованими районами Луганської чи Донецької областей.

Всі українські високопосадовці, починаючи від президента Володимира Зеленського, заявили, що Україна не планує військових дій на Донбасі, які могли б стати підставою для російського вторгнення.