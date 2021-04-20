Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
ГоловнаПолітика

Міністр оборони на фоні російської ескалації зустрівся з в.о. посла США

Таран подякував за зусилля США зі стримування російської агресії.

Міністр оборони на фоні російської ескалації зустрівся з в.о. посла США
Фото: mil.gov.ua

Міністр оборони Андрій Таран на фоні російської ескалації на кордоні зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це повідомляється на сайті Міноборони України.

Таран розказав Квін про розвиток ситуації на тимчасово окупованих територіях України та біля кордонів і подякував їй за роль США у протидії агресивній політиці Російської Федерації.

"Ми вкотре звертаємо увагу на небажання Російської Федерації виконувати раніше досягнуті домовленості та дотримуватися курсу мирного врегулювання конфлікту. Нам важливо відчувати, що міжнародна спільнота сконсолідована і одностайна у підтримці України. Дякуємо США за лідируючу роль в цьому процесі", - сказав Таран.

Зі свого боку Квін підкреслила, що Вашингтон підтримує суверенітет та територіальну цілісність України і не визнає законність окупації Криму.

Таран і Квін також говорили про підтримку зі сторони США у нарощенні спроможностей Збройних Сил України та оборонній реформі за стандартами НАТО.

Пресслужба посольства США повідомила про цю зустріч коротше: "Сьогодні відбулася важлива розмова з міністром Тараном щодо американсько-українського оборонного співробітництва. Ми вітаємо стриманість України перед лицем провокаційних дій та риторики Росії".

Нагадаємо, що в березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська (за оцінками Євросоюзу - до 100 тисяч чоловік). Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області, яка не межує з окупованими районами Луганської чи Донецької областей.

Всі українські високопосадовці, починаючи від президента Володимира Зеленського, заявили, що Україна не планує військових дій на Донбасі, які могли б стати підставою для російського вторгнення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також